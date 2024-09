Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 23 de setembro

Estamos iniciando uma semana intensa, entre eclipses, e Mercúrio é o protagonista. É um período marcado por pensamentos excessivos e preocupações que podem parecer maiores do que realmente são. Você pode sentir que está vendo problemas onde não existem ou que o estresse mental está tomando conta. Respire fundo e se permita desacelerar.



A segunda-feira começa com a Lua em quadratura com Júpiter, amplificando tudo o que sentimos. Se suas emoções já estão desequilibradas, esse aspecto pode intensificar a sensação de sobrecarga. Cuidado para não ampliar os medos e dúvidas que, na realidade, são mais reflexo do cansaço mental do que da realidade.



À noite, a Lua faz uma conjunção com Júpiter, trazendo à tona ainda mais sentimentos e pensamentos. Esse encontro pode ser um convite para olhar para dentro e identificar o que está fora de ordem em você. Se suas emoções não estão em equilíbrio, você pode se sentir ainda mais pressionada a resolver tudo de uma vez. Mas lembre-se: é ok não ter todas as respostas agora.

Signo de Capricórnio hoje

A semana coloca um foco especial na sua rotina, saúde e nos deveres diários. Esse é um bom momento para reorganizar sua agenda, priorizar o que realmente importa e encontrar formas de aliviar o estresse. Permita-se pausar e delegar quando possível. Foco na qualidade, não na quantidade. Evite a tentação de assumir mais compromissos do que consegue cumprir e cuide para não se exaurir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.