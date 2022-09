Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 23 de setembro

Signo de Capricórnio hoje

O Sol, que entrou no signo de Libra ontem, está formando uma conjunção Mercúrio retrógrado. Esse planeta estava ‘caminhando para trás’ em Libra durante as últimas duas semanas, e agora retorna para o signo de Virgem. Como Mercúrio é o astro regente de Virgem, seu trânsito neste momento pode ‘causar’ em nossa rotina, principalmente em assuntos relacionados a cobranças (pessoais e externas), desconfianças, responsabilidades e ‘choques de realidade’. Apesar de a reflexão sobre essas questões delicadas ser muito importante, é preciso ter cuidado para que algumas paranoias não tomem lugar de verdades em sua vida. Para lidar com todos esses sentimentos que estão vindo à tona, saiba cultivar momentos de lazer e autocuidado. Não basta apenas dar conta do trabalho e se dedicar às pessoas amadas, caso você não esteja bem consigo mesmo.A entrada de Mercúrio retrógrado em Virgem pode fazer com que você queira resolver tudo de uma vez. Apesar de ser interessante aproveitar esse ímpeto de produtividade para colocar as pendências em dia, também é preciso se lembrar de que você não precisa - e nem pode - carregar o mundo nas costas. Você pode ganhar muito dividindo seus fardos com quem você confia.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.