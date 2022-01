Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 23 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

A Lua começa a semana transitando por Libra, o que indica maior disponibilidade emocional para nos dedicar aos relacionamentos. Por isso, uma dica interessante é reservar algumas horas do dia para compartilhar um momento agradável na companhia de quem mora com você, auxiliando a criar um clima acolhedor que é muito agradável nesse momento. A harmonia da casa é algo muito importante, por isso é interessante dedicar-se a cuidar do seu lar nos próximos dias. Além disso, as energias capricornianas serão muito influentes nos próximos dias: nesta segunda-feira (24) Marte entra em Capricórnio e, na quarta-feira (26), Mercúrio retrógrado também ingressa neste signo. Além de despertar uma postura mais séria e inflexível, a entrada desses dois planetas em Capricórnio, signo relacionado à responsabilidade e às cobranças, indica um momento em que seremos direcionados a encarar as consequências das nossas escolhas.Os nativos de Capricórnio tendem a ficar mais irritados devido à proximidade entre o Sol e Mercúrio retrógrado no seu signo e, por isso, é necessário ter momentos de descontração. Lembre-se que focar no trabalho apenas causa exaustão e faz com que o seu rendimento caia, porque sua mente também precisa de descanso.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.