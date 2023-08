Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 23 de agosto

O Sol inicia sua jornada no signo de virgem. Durante a temporada virginiana, que vai até o dia 22 de outubro, o pensamento lógico se destaca. Somos convidados a explorar algumas questões da nossa vida prática, estabelecer rotinas saudáveis e prestar atenção às necessidades do nosso corpo e mente.

Nesse período, as situações devem ser analisadas com cuidado, até porque Mercúrio iniciou seu movimento retrógrado. E dessa vez ele não será o culpado pelos atrasos e desencontros, já que a retrogradação acontece no signo de virgem, ou seja, Mercúrio está se sentindo em casa e as dificuldades tendem a ser mais amenas.

E o melhor a fazer agora é valorizar o que é funcional e limpar tudo que não tem utilidade na sua vida. Se você sente que anda dando muitas voltas, sem obter resultados, teste novos métodos de execução. Você pode descobrir maneiras de aperfeiçoar tanto o mundo externo quanto o mundo interior, já que essa é a retrogradação da lapidação interna.

Capricórnio

A temporada do Sol em virgem traz para você clareza e lucidez sobre o seu caminho, e isso pode vir através de oportunidades de expandir seus horizontes, seja através da educação, viagens ou autoconhecimento. E a retrogradação de Mercúrio, que começa no mesmo dia, vai te ajudar a revisar tudo isso com calma, pois quanto mais correr, mas as coisas tendem a travar. Sem pausa e sem pressa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.