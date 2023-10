Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 22 de outubro

Sua madrugada pode ter sido agitada. Exatamente às 03:00 a Lua e Mercúrio obstruíram a passagem e sua mente pode ter ficado mais agitada, comprometendo a tranquilidade do seu sono. Mas o mensageiro dos Deuses, Mercúrio, está mais visceral do que nunca e acende a luz que antecede os teus voos. Ele faz uma parceria com Saturno, no signo de Peixes, ativando sua mente estratégica. Hoje é um bom dia para sentar e traçar a rota, fazer planos, cálculos e fechar parcerias de sucesso. Mas só feche aquela parceria que você quer que permaneça na sua vida por um bom tempo.

No domingo à tarde, você terá a oportunidade de falar com precisão, se expressar abertamente e organizar suas ideias. Faça acordos, assine contratos, faça um pedido de namoro ou casamento. Dificilmente você vai cair nas armadilhas típicas da comunicação. E sob esse céu, qualquer negociação que vise resultados a médio e longo prazo serão favorecidas. E ainda temos um grande triângulo de Terra, formado por Vênus em Virgem, Lua em Capricórnio e Júpiter em Touro, lhe concedendo uma benção. E eu te pergunto: O que está te impedindo de dar a cara a tapa? Faça uma lista das coisas que gostaria de realizar. É Lua crescente em Capricórnio e sua capacidade produtiva ganha um espaço enorme no seu universo empreendedor.

Capricórnio

Respira e não pira, capricorniano(a)! Vênus, Lua e Júpiter jogam no seu time, trazendo uma dose extra de otimismo. Fique ligado(a), pois pode surgir um convite, uma oportunidade ou até mesmo um presente inesperado. Sinto que as boas energias se aproximam. E sabe aquele acordo que estava no "aperto de mão"? Mercúrio e Saturno chegam para oficializar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.