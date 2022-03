Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 22 de março

Signo de Capricórnio hoje

Hoje o dia começa com o trânsito da Lua por Escorpião, que continua intensificando nossas emoções. No começo desta semana, a capacidade de racionalizar as situações antes de tomar uma decisão definitiva está afetada pela sensibilidade e profundidade escorpianas. Apesar de ser um pouco delicado principalmente para a vida profissional, podemos aproveitar esse momento para nos conectar com o nosso eu interior, com nossa força de vontade e poder pessoal que são realçados por esse posicionamento lunar. Entre às 13 e 16 horas, porém, a Lua estará fora de curso, nos deixando mais dispersos e irritados. Durante esse horário, é importante ter cuidado com acidentes e mal entendidos. No fim da tarde esse astro entra em Sagitário, nos ajudando a recuperar o ânimo para cumprir nossos compromissos de forma mais produtiva e dinâmica nos próximos dias.Os nativos de Capricórnio são controladores natos e, por isso, podem se sentir irritados com a falta de clareza no raciocínio ou com um imprevisto. Esse é um dos efeitos causados pela Lua fora de curso, movimento lunar que nos direciona a colocar os pés no freio e desacelerar. Por isso, não se force a manter um ritmo que está te prejudicando.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.