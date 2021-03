Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 22 de março

A semana começa de forma agitada, tendo em vista que o Sol e Vênus encontram-se em Áries, e essa conjunção nos faz sentir mais apaixonados e expressivos. Por outro lado, a proximidade entre esses astros evidencia os impulsos e instintos que geralmente são reprimidos por nós, o que pode ocasionar atitudes imprevisíveis e desastrosas. Tendo isso em mente, é necessário ser cauteloso visando a identificar suas emoções antes de decidir como lidar com elas, considerando, ainda, que essas estão amplificadas e podem ser infundamentadas. Além disso, Mercúrio faz um sextil com Urano e uma quadratura com a Lua. Esse primeiro aspecto é benéfico para a vida profissional, gerando ideias progressistas; enquanto o segundo faz com que fiquemos instáveis emocionalmente e dificulta a comunicação clara e coesa. Hoje também está acontecendo um trígono entre Marte e Saturno, que nos deixa mais determinados para atingir nossos objetivos, mas também pode nos levar a adotar uma postura mais rígida para lidar com os nossos sentimentos. Por isso, é importante ser cuidadoso ao se dirigir a outra pessoa, evitando dialogar nos momentos em que você estiver com as emoções afloradas.

Signo de Capricórnio hoje



Os capricornianos são especialmente afetados pelo trígono que acontece entre Áries e Saturno, seu planeta regente. Esse aspecto pode induzir confusão mental, te deixando dividido entre seus sentimentos e sua razão. Por esse motivo, é interessante direcionar seu foco para a vida profissional hoje e dedicar-se a novas metas.



