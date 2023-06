Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 22 de junho

Signo de Capricórnio hoje

O Sol nasce já no domínio de Câncer - ontem, por volta das 11h57, o astro-rei cruzou a fronteira de Gêmeos e passou a iluminar o signo do lar, da maternidade e da memória. Isso também marca, aqui no hemisfério sul, o início do inverno. É comum sentir vontade de ficar mais tempo em casa, curtindo o aconchego e o descanso. Câncer fala muito do fluxo de doar e receber, portanto, cuidar e ser cuidado pelas pessoas que amamos é algo que aquecerá nossos corações, trazendo felicidade próspera. Ângulos harmoniosos que o Sol faz com Saturno, Júpiter e Plutão conferem a força necessária para criar mudanças concretas, em especial no âmbito profissional. A Lua faz conjunção com Vênus e Marte em Leão, favorecendo os sentimentos de bem-estar e autoconfiança. Me siga no Instagram (@brendanorin) e tenha um ótimo dia!A entrada do Sol no signo de Câncer fará emergir tudo aquilo que você sabe que deve ser melhorado em si mesmo, Capricorniano. Tente dar mais atenção para sua família, em especial se tiver filhos, e evite mergulhar demais no trabalho e nos compromissos profissionais, em especial porque a sorte está presente nesse ambiente. O movimento retrógrado de Saturno pelo signo de Peixes pede que você se abra para o mundo interior: os sonhos, as emoções, a intuição e até a fé.