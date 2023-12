Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 22 de dezembro

O Sol, depois de muito percorrer, sonhar e disseminar, se despede de Sagitário e chega no signo de Capricórnio. É tempo de trabalhar na colheita com maestria e excelência. Do fogo para a terra. E falando em Terra, a Lua se aconchega no signo de Touro, um signo de Terra. Temos um céu fecundo. Terra Mãe. Terra firme. Aterra. Coloca teus pés na Terra. É tempo de reaprender a viver. A Lua interage com Mercúrio, Saturno e Júpiter. Você pode encontrar as respostas que precisa. Foque no que você quer construir. Hoje pode ser um dia de ações assertivas. Mergulhe no que você deseja fazer acontecer. O Sol em Capricórnio ilumina as pedras do caminho. E lembre-se que Saturno, o planeta regente de Capricórnio, está no signo de Peixes, tentando soltar o que está rígido e contornando o que está muito disperso.

Signo de Capricórnio hoje

Com a chegada do Sol ao seu signo. Isso significa que você está em uma fase de autoafirmação, perfeito para definir metas pessoais para o novo ano. Este é um momento propício para se concentrar no autodesenvolvimento, na aparência pessoal e na projeção de uma imagem mais autêntica.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.