Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 22 de agosto

A terça-feira é marcada por um aspecto desafiador entre Vênus e Júpiter. Os planetas se chocam e deixam um clima de desencontro. Vênus representa o amor, os relacionamentos, a beleza, os prazeres, enquanto Júpiter é associado à expansão, ao otimismo, à busca por significados e às oportunidades.

E uma quadratura entre Vênus (desejo) e Júpiter (expansão) pode ser marcada pelos exageros. Cuidado com gastos excessivos, excesso de expectativas e de otimismo. Hoje vale a pena refletir sobre o que você deseja e o que realmente precisa. A dica é manter os pés no chão e não se deixar levar por ilusões.

E no fim da tarde Marte faz uma oposição a Netuno. Marte é associado a ação, energia, vontade, enquanto Netuno está associado à imaginação, intuição e espiritualidade. E você pode ter que lidar com um conflito entre ação e ilusão, ou seja, Marte quer fazer acontecer e Netuno fica preso no mundo dos sonhos.

Capricórnio

Esse é um momento único para você perceber o modo como você expressa a sua individualidade para o mundo, não se deixe iludir por uma imagem que não lhe pertence ou por motivações que não fazem mais sentido para você. Pode ser que nas atividades de lazer, diversão e entretenimento você encontre a resposta que tanto busca.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.