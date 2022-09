Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de setembro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua está transitando pelo signo de Leão e a energia e autoconfiança desse signo fazem com que nos sintamos mais animados. É um bom dia para começar o dia de forma mais ativa, como fazendo uma caminhada. Além disso, hoje a Lua está formando uma oposição com Saturno em Aquário, o que indica que você pode estar enfrentando uma situação de mudança que seja desconfortável. É preciso ter serenidade e saber dialogar, para passar por esse momento sem muita turbulência. Somados à influência de Leão, os trânsitos deste momento podem desencadear algumas reviravoltas que despertam inseguranças e conflitos gerados por falhas na comunicação e por uma visão idealizada do outro, que nos faz enxergar apenas aquilo que desejamos, ignorando o que não queríamos que fosse verdade.Os nativos de Capricórnio são regidos por Saturno, que está formando um ângulo de 180 graus com a Lua. Esse aspecto tenso pode fazer com que você reaja de forma exagerada quando contrariado, mesmo em se tratando de assuntos triviais. Tenha cuidado para não falar algo que vai se arrepender depois.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.