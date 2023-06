Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de junho

Signo de Capricórnio hoje

Agora temos Vênus, Marte e Lilith em conjunção no signo de Leão - além da união das potências feminina e masculina, temos a coroação do asteroide que fala das situações que tratamos como tabu, daquilo que precisamos mudar. Pessoas que mantêm casos extraconjugais podem se confundir emocionalmente, criando situações muito complexas. Além disso, essa conjunção favorece os desejos proibidos de todo tipo e, por ser em Leão, isso acontece de forma bastante egoísta, sem considerar a posição ou os sentimentos de todos os envolvidos.. Com a entrada da Lua Nova também em Leão, todos estaremos um pouco mais egocêntricos, então aproveite esse período para avaliar a sua vida nos últimos tempos. Para lidar bem com toda essa alteração astral, a dica é revisar a forma como o desejo sexual é tratado em sua vida, e lembrar sempre que uma sexualidade bem resolvida atrai prosperidade e alegria, pois essa é a verdadeira energia da vida. Exatamente por isso deve ser tratada como sagrada, e seu amor merece toda a lealdade que você é capaz de oferecer.A Lua deixou o signo de Câncer, o que te deixa mais centrado emocionalmente, mas segue oposta a Plutão, o causador das transmutações cósmicas, senhor da mudança e da morte, que está em seu signo. Capricorniano, reflita no dia de hoje sobre os problemas que você precisa enfrentar para resolver, mas que, por medo de assumir a própria vulnerabilidade e, talvez, até precisar de ajuda externa, tem deixado de lado. As transformações que você terá por seu caminho nos próximos meses serão intensas, se abra para isso.