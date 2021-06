Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de junho

'Hoje o Sol ingressa no signo de Câncer, o que indica o início de uma nova fase em nossos relacionamentos. Durante o último mês, esse astro estava transitando por Gêmeos, o que nos fez sentir mais ansiosos e inconstantes, devido ao alto fluxo de pensamentos. Câncer, por sua vez, é considerado um signo mais calmo em se tratando da forma como influencia a nossa comunicação e a nossa afetividade. Ficamos mais sensíveis e carentes do que usual e, consequentemente, tendemos a prestar mais atenção no outro e a demonstrar mais nossos sentimentos. Esse comportamento mais cuidadoso com o outro possibilita que as pessoas se conectem mais e tenham mais empatia. Porém, existe o lado negativo, que envolve as expectativas que podemos criar ao fazer algo por uma pessoa amada, esperando que seja recíproco. O equilíbrio é uma real necessidade em qualquer relacionamento, mas também é preciso ser flexível para compreender que é errado esperar que a pessoa corresponda a todas as suas expectativas (principalmente quando se trata de algo que não foi conversado entre vocês).'

Signo de Capricórnio hoje

Câncer é o signo oposto complementar de Capricórnio. Isso significa que as energias cancerianas são, de certa forma, opostas aos traços comuns do seu signo, como o ceticismo, a frieza e a intolerância. É exatamente por isso que se fala sobre complementaridade, porque a influência de Câncer te desafia a buscar equilíbrio desses extremos.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.