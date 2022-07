Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de julho

Signo de Capricórnio hoje

Além da influência da Lua minguante que aconteceu ontem, hoje é o último dia em que somos afetados pela forte oposição que vem acontecendo entre o Sol e Plutão. Nesse momento, é possível que venha à tona um incômodo, sem que você sequer consiga compreender muito bem de onde esse sentimento está surgindo. Algum mal estar físico também pode surgir hoje, assim como as últimas noites podem ter sido mais agitadas. Por esse motivo, é necessário se libertar da autocobrança excessiva e se lembrar da importância de descansar. Busque se dedicar a algum hábito saudável que te ajude a se recuperar da possível intensidade dos últimos dias. Especialmente por volta das 13 horas, é importante ter um pouco mais de cuidado com impulsividade e reatividade, caso você ou alguém por perto esteja sentindo uma certa irritação.Os nativos de Capricórnio podem se sentir incomodados com os eventos que são desencadeados pela Lua minguante no signo de Áries. Isso acontece porque essa lunação indica um momento de reflexão e revisão, exigindo mudanças e libertação de maus hábitos para iniciar um novo ciclo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.