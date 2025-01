Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de janeiro

Hoje, o Sol se encontra com Plutão, marcando um dia de profundas transformações e intensidade. Logo em seguida, a Lua entra em sua fase Minguante no signo de Escorpião, reforçando a necessidade de desapegar, transformar e deixar ir o que não faz mais sentido.



Marte nos convida a olhar para as situações sob outra perspectiva. Se algo não está funcionando, tente fazer diferente. Mas cuidado: essa fase pode trazer certa confusão emocional, então seja paciente consigo mesmo.



Esses dias de Lua Minguante em Escorpião pedem coragem para se reinventar. Quando Escorpião e Plutão estão em cena, não há espaço para resistência. Abrace as mudanças e permita-se renascer. Se algo em sua vida não está legal, esse é o momento de mudar.



Dica do dia: Faça uma pausa, observe seus sentimentos e pergunte-se: "O que eu preciso transformar para seguir mais leve?"

Signo de Capricórnio hoje

Suas amizades e projetos de longo prazo estão em evidência. Reavalie as conexões que já não fazem sentido ou os grupos nos quais você não se sente mais alinhado. Invista em relacionamentos que tragam crescimento e deixe ir o que te prende.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.