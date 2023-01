Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje pela manhã a Lua em Capricórnio forma uma conjunção com Plutão trazendo a necessidade de se responsabilizar pelos seus atos, compras e finanças. Esse movimento diz muito sobre a vontade de mudar e fazer diferente, o que é evidenciado pela entrada Lua em sua fase Nova durante a tarde. A temporada aquariana fala sobre a necessidade de iniciar novos ciclos, quebrando vínculos antigos que não condizem mais com sua forma de viver. Esse é um momento de liberdade, iniciação, aventura e otimismo em relação aos seus sonhos. A energia da Lua Nova te convida a refletir sobre sua motivação pessoal, sobre o porquê está fazendo as coisas de determinada maneira e não de outra. É momento de sair da zona de conforto e arriscar-se a fazer diferente.A entrada da Lua em Aquário traz o foco para seu lado mais profissional, despertando grandes oportunidades financeiras. Esse movimento pode trazer mais agitação em sua rotina, sendo importante ter calma e discernimento para não acabar se sobrecarregando.