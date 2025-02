Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de fevereiro

A sexta-feira chega carregada de vitalidade e otimismo, impulsionando você a querer viver de verdade ou viver a sua verdade. Logo pela manhã, a Lua em Sagitário forma um trígono com Vênus em Áries, injetando uma energia contagiante que te convida a correr atrás daquilo que deseja construir ou recomeçar.



Este trânsito astrológico revela um momento propício para se expressar com autenticidade: sinta a necessidade de abrir seu caminho, compartilhar suas experiências e comunicar suas ideias. É hora de se elevar e dar um novo sentido à sua vida, abraçando cada oportunidade de crescimento pessoal.



Contudo, para avançar de forma plena, é essencial olhar para o passado. Não basta apenas "passar a borracha" e fingir que nada aconteceu; algo precisa ser resolvido. Seja fiel a si mesmo e termine o que começou, aprendendo com os erros sem repeti-los. Lembre-se das sábias palavras de George Santayana: "Quando somos incapazes de compreender nosso passado, somos forçados a revivê-lo." Use essa sexta-feira para canalizar toda essa energia em ações que tragam evolução e equilíbrio.

Signo de Capricórnio hoje

Sua determinação se une à energia renovadora do dia. É hora de reavaliar projetos e metas, resolvendo pendências para construir novos alicerces com firmeza. Combine a sabedoria adquirida com sua visão prática para transformar desafios em oportunidades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.