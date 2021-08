Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de agosto

Desde ontem, a Lua está transitando por Aquário e amanhã ela entrará na fase cheia. A dica para nos preparar para essa nova fase do ciclo lunar é prestar atenção nos sinais que a vida está te mandando nesse momento. Perceba as situações que estão chegando ao ápice, mesmo que de forma problemática.

As energias aquarianas nos ajudam a compreender as situações por um ponto de vista que não nos é usual e a Lua cheia traz esclarecimentos para os questionamentos que estão ocupando a nossa cabeça nos últimos dias. Tanto os sentimentos bons quanto os ruins estão aflorados devido à aproximação dessa fase lunar, por isso é importante não tomar decisões importantes nesse momento.

Isso não significa que você deve invalidar seus sentimentos, mas sim que é preciso saber acolhê-los e refletir sobre eles antes de tomar alguma atitude a respeito. Aproveite para tentar novas formas de fazer as atividades diárias, como redecorar o cômodo que você mais passa tempo em sua casa ou fazer alguma atividade física diferente.

Signo de Capricórnio hoje



O trígono que está se formando entre Urano em Touro e Marte em Virgem representa um convite para que você se permita sair do modo padrão de pensar e agir, para refletir sobre o que você realmente almeja com mais liberdade. As únicas limitações que realmente existem são as que você mesmo(a) estabelece.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.