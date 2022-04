Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de abril

Signo de Capricórnio hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento

Hoje a Lua entra em Capricórnio, nos deixando mais fechados emocionalmente, o que pode esfriar as relações ou até mesmo gerar conflitos, devido ao caráter crítico das energias capricornianas. Por mais que se expressar com palavras não lhe pareça fácil enquanto a Lua transitar por este signo, você é apto a desenvolver novas formas de demonstrar afeto, o que pode ser feito por meio de pequenas atitudes gentis, como preparar uma refeição para comer em conjunto. Nesse momento, é muito importante dedicar-se a separar um tempo de lazer e relaxamento compartilhado com quem você convive. Esses pequenos esforços nos ajudam a manter a harmonia do nosso lar. Além disso, o alinhamento planetário que está acontecendo em Peixes aflora a criatividade e a intuição, despertando ideias importantes que auxiliam a clarear o pensamento acerca dos questionamentos que estão vindo à tona.A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta melhor emocionalmente, acalmando os sentimentos que estão aflorados nos últimos dias. Aproveite para analisá-los com racionalidade, mas sem tentar reprimir essas emoções, porque elas têm o propósito de mostrar algo em si mesmo que precisa de evolução.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.