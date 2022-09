Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 20 de setembro

Signo de Capricórnio hoje

Esta semana se iniciou com a presença da Lua em Câncer, trânsito que continua hoje até as 18 horas, aproximadamente, quando esse astro ingressa em Leão. A influência canceriana por si só pode ser desafiadora, porque nos sentimos mais sensíveis. Isso é evidenciado nesta terça-feira a partir das 13 horas, quando a Lua fica fora de curso. Em outras palavras, entre as 13 e as 18 horas precisaremos ter mais cuidado com a impaciência, com a sensação de cansaço e de confusão mental que pode acabar nos direcionando a tomar decisões precipitadas. Além disso, os últimos dias do Sol em Virgem tendem a fazer com que sejamos obrigados a olhar pras responsabilidades e obrigações que estamos ignorando ou 'empurrando com a barriga'.Neste início da semana, Plutão em Capricórnio está formando uma oposição à Lua em Câncer, o que indica um momento de mudanças profundas para os capricornianos. Seja no trabalho, em seus relacionamentos e até mesmo nos armários, o importante é arrumar e se livrar do que não lhe acrescenta em nada.