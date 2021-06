Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 20 de junho

Signo de Capricórnio hoje

Neste domingo (20), Júpiter começa a retrogradar. Isso significa que, aparentemente, esse astro começa a retroceder em relação à sua órbita usual. Na prática, a retrogradação representa a introspecção, reflexão e revisão de todos os assuntos que são regidos pelo planeta em questão. No caso de Júpiter, que é um dos planetas mais amados da Astrologia, esse momento de ‘pausa forçada’ que é marcado pelo movimento retrógrado está relacionado à nossa espiritualidade e filosofia de vida. Questões específicas envolvendo o seu crescimento e desenvolvimento pessoal, a sua felicidade e o seu sucesso vão vir à tona e é necessário dar atenção à sua intuição nesse momento. Os comportamentos destrutivos que fazem com que você costuma reproduzir de forma descontrolada serão evidenciados, para que você os identifique e consiga transformar esse padrão. Além disso, a Lua está entrando em Escorpião e todo esse contexto astrológico te leva a questionar suas crenças e valores. Nesse momento, é importante não levar tudo ao pé da letra, dando espaço para refletir sobre vários pontos de vista.A retrogradação de Júpiter tende a te deixar mal humorado, porque você tem mais dificuldade para enxergar que mesmo as situações mais desafiadoras trazem algo de positivo. É importante ter cuidado para não se deixar levar pelo pessimismo e acabar afetando sua vida profissional e pessoal de forma permanente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.