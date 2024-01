Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 20 de janeiro

O sábado está repleto de transformação. Temos um encontro super poderoso entre o Sol e Plutão no últimos grau do signo de Capricórnio. Plutão chega sem pedir licença. E pode ser que você tenha que lidar com a dor da perda, mas não se apegue ao que perdeu, Hoje você vai fazer grandes descobertas.

Signo de Capricórnio hoje

Você já vem passando por muitas mudanças, mas a partir de hoje precisa promover algumas mudanças mais profundas na sua vida. Tente finalizar o que precisa ser finalizado. Um passo de cada vez e não deixe de celebrar suas conquistas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.