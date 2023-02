Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 20 de fevereiro

Signo de Capricórnio hoje

A semana começa com uma Lua Nova em Peixes, o que proporciona mais inspiração e motivação para conquistar nossos sonhos. Essa fase lunar traz reflexões sobre nossas crenças, e sobre a forma como cultivamos nossa espiritualidade. Apesar de toda a intensidade (e um pouco de instabilidade) que podemos sentir agora, a passagem da Lua por Peixes deixa nos deixa mais próximos de quem amamos. Aproveite o feriado de carnaval para curtir do seu jeito, mas tenha cuidado com os excessos e com os momentos de fuga da realidade.Para os capricornianos, o início de um novo ciclo lunar pode ser um desafio, porque traz um movimento de modificar padrões e se desvencilhar de imposições morais. Analise as ideias que são mais ‘rígidas’ para você, e procure ser um pouco mais flexível.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.