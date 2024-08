Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 20 de agosto

Você está se desprendendo. E desprender-se da forma é como morrer, ou seja, transformar-se. Você só precisa aceitar as situações que a existência está lhe enviando, elas são necessárias para o seu crescimento interior. Com a Lua em Peixes, há uma forte energia de dissolução e liberação. Este é um momento ideal para se desapegar de padrões emocionais antigos, ilusões ou qualquer coisa que não esteja mais servindo ao seu crescimento. Peixes é um signo ligado à intuição, empatia e ao reino dos sonhos, então é possível que algo que você esteja carregando no seu inconsciente precise ser solto. Meditação, rituais de purificação ou até mesmo momentos de introspecção podem ajudar a identificar e liberar essas energias. No final do dia, a Lua encontra Saturno e sensação de que falta algo pode incomodar. Permita-se sentir e explorar essa falta, pois pode ser o impulso necessário para uma transformação interna significativa.

Signo de Capricórnio hoje

Algo nas suas relações precisa ser revisitado. Talvez você tenha se dedicado tanto a alcançar suas metas e responsabilidades que as interações pessoais ficaram em segundo plano, ou talvez as conexões que antes te sustentavam já não estão ressoando com a pessoa que você se tornou. o que você realmente deseja em seus relacionamentos?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.