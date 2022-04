Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 20 de abril

Signo de Capricórnio hoje

A Lua cheia que aconteceu no último sábado continua nos influenciando, e está transitando por Sagitário hoje, o que nos leva a ficar mais idealistas e dispostos a vencer os obstáculos que surgirem para conquistar o que desejamos. Essa energia pode ser muito boa, principalmente para reavivar nosso ânimo. Além disso, essa fase lunar faz com que os processos que estamos vivendo chegam ao ápice, revelando o que for preciso para que você tenha melhor compreensão, mas isso pode acontecer de forma incômoda. A influência de sentimentos intensos e a necessidade de estabilidade que sentimos agora, que o Sol está transitando por Touro pode evidenciar uma postura egocêntrica, que faz com que você incite discussões e acabe magoando alguém importante, por falar algo de forma impensada. Lembre-se de ser flexível para considerar a opinião de outro e tenha cautela com as palavras que escolhe para se expressar, porque muitas vezes o desentendimento acontece por uma simples falha na comunicação.A instabilidade emocional que podemos sentir devido à presença da Lua cheia no signo de Sagitário hoje pode te deixar os nativos de Capricórnio irritados e ansiosos, principalmente devido ao aspecto tenso que esse astro está formando com Netuno. Sabendo disso, tenha paciência consigo mesmo, acolha os seus sentimentos com serenidade e busque ter um dia mais reservado, para não descontar suas emoções em outras pessoas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.