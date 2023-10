Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 2 de outubro

Pegue leve nesta segunda-feira, as emoções estão confusas e os sentimentos dispersos. A comunicação não será tão fluida, falta clareza no diálogo e dificuldade de concentração. Evite marcar muitos compromissos ou eventos importantes, pode ser que você se disperse mais uma vez. A falta de concentração é a marca mais importante dessa interação Mercúrio-Plutão, prepare-se para renascer de novo.

Capricórnio

Seu silêncio vale ouro! Vovó já dizia que a gente tem dois ouvidos e uma boca por um motivo. E você vai me agradecer por lembrar desta máxima no dia 02, quando durante uma reunião de trabalho, alguém dê uma ideia ou faz uma colocação que você acha ruim (é raro, mas acontece sempre, né?). Ao invés de dar sua opinião sincera, neste dia, a melhor estratégia é escutar mais e falar menos. Com Mercúrio e Netuno em oposição, uma frase mal colocada pode gerar tensões desnecessárias com colegas ou superiores.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.