Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 2 de novembro

Temos uma Lua cheia no céu iluminando os caminhos. Você tem que encontrar a porta que se abrirá facilmente, em vez de forçar as que não cedem. Não é sobre desistir de um sonho, mas atualizar o seu sonho. Só vá até onde é querido(a). Vá aonde o amor está, pois a Lua está no signo de câncer, buscando acolhimento e revelando suas necessidades. Aproveite o feriado e cuide das suas águas internas, cuide do seu lar. A Lua e o Sol estão em harmonia, favorecendo as trocas e interações. O dia pede um almoço agradável, o clima é de conciliação e reconciliação. Mas você já começa a sentir o confronto entre o Sol e Júpiter - esse aspecto acontece exatamente no dia 03/11 às 02h02 - mas o desânimo começa a ocupar o espaço. Júpiter está retrógrado no signo de Touro e você não se sente tão otimista. É aquela sensação de querer realizar algo, mas não consegue. Faça a sua parte e aceite que nem tudo está sob o seu controle.

Capricórnio Algo me diz que você quer mesmo é ficar em casa, colocar suas leituras em dia, avançar naquele curso online ou planejar seu próximo projeto pessoal. É como se você tivesse que escolher entre ficar com o que realmente te acrescenta e ceder à pressão social. Não esqueça que quem relaxa, floresce. *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.