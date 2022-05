Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 2 de maio

Signo de Capricórnio hoje

Esse fim de semana foi marcado pelo Eclipse Solar que aconteceu no signo de Touro. Esse fenômeno impulsiona um movimento de transformação em nossas vidas, então é preciso ‘apertar os cintos’ e respirar fundo. Além disso, essa semana se inicia com a entrada de Vênus - considerado o “planeta do amor” no signo de Áries. Isso indica que a tensão sexual está aumentando, mas as brigas também podem ser mais recorrentes. O novo posicionamento de Vênus também traz carisma e magnetismo pessoal. Por isso, aproveite esse momento para ‘vender seu peixe’ - tenha coragem de expor suas ideias, acredite mais em si mesma e reveja seus limites. Além disso, a influência de Marte em Peixes tem evidenciado emoções profundas desde o começo de abril, despertando um ar de introspecção e a criatividade. Nesse momento, será preciso ter cuidado para não querer resolver tudo de uma vez, e acabar se convencendo de que as coisas não estão correndo a seu favor.A entrada da Lua em Gêmeos pode fazer com que você inicie discussões com mais facilidade, principalmente quando se sente vulnerável ou quando alguém amado faz algo que você não gostaria. Porém, é necessário ter flexibilidade para entender que é impossível controlar o comportamento do outro e a melhor opção é esclarecer a situação por meio do diálogo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.