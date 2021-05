Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 2 de maio

Durante essa semana, a Super Lua Cheia em Escorpião e o início do movimento retrógrado de Plutão despertaram uma intensa movimentação emocional. Esses sentimentos são incômodos, porque não é algo que conseguimos (e nem devemos) ignorar ou reprimir com facilidade, tangendo os assuntos que são mais delicados para nós. Isso acontece exatamente para que você perceba aquilo que está acontecendo internamente com mais clareza, então, mesmo que não seja um processo agradável, é importante que você não silencie as ideias que estão vindo à tona. Além disso, o sextil que Vênus está formando com Netuno hoje nos deixa mais sensíveis para o mundo externo e interno, o que pode fazer com que fiquemos mais suscetíveis a chateações. Por outro lado, esse aspecto também facilita a conexão com nós mesmos, ativando os sentidos de percepção e a intuição de forma extraordinária. Uma dica para esse domingo é ter um dia mais reservado, para que você tenha tempo de refletir sobre tudo que está acontecendo internamente com tranquilidade.

Signo de Capricórnio hoje

O posicionamento da Lua no seu signo te ajuda a ter mais segurança emocional, mas a sensibilidade que é despertada pelo sextil que envolve Vênus e Netuno pode te deixar confuso. Saiba direcionar seus sentimentos para expressá-los com cuidado, e dedique algum tempo para as pessoas que moram com você.



