Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 2 de junho

A Lua segue corajosa no signo de Áries. Você só precisa de coragem para finalizar ciclos. O domingo vai te deixar cheio de energia. Tente fazer uma atividade física, pois movimentar o corpo pode ser uma maneira poderosa de canalizar tanta energia e liberar o estresse. O dia está te convidando a conduzir sua força e ter autonomia diante da sua vida e escolhas. E no final do domingo Júpiter e Plutão vão bater um papo sério, agradável e super transformador. Você finaliza o dia consciente do que deseja, dos caminhos escolhidos e das pessoas que você quer manter na sua vida.

Signo de Capricórnio hoje

Sabe aquele dia repleto de insights e oportunidades de crescimento, especialmente financeiro. Hoje pode ser aquele dia de mudanças significativas em uma situação que vem lhe incomodando. Se eu fosse você mudava a abordagem.

