Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 2 de fevereiro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua se encontra em Câncer, te convidando a ter um olhar mais acolhedor sobre a sua trajetória, buscando amparo nas pessoas que ama. É um momento de muita cura, que possibilita conversas libertadoras nas relações em que a insegurança e sentimentos que vêm causando angústia. Aproveite esse movimento para quebrar padrões autodestrutivos que te impedem de solucionar os problemas de forma mais amorosa. Busque ter mais firmeza sobre o que você acredita, colocando mais foco nas suas ações. Além disso, conecte-se com a natureza, com as pessoas à sua volta, e com aquelas coisas que ativam a sua fé na vida.A Lua em Câncer é um lembrete para não se cobrar tanto. É preciso dar mais atenção aos seus limites. Busque cuidar das suas necessidades emocionais, das suas relações, da sua autoconfiança e do seu amor próprio.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.