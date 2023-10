Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 19 de outubro

A Lua buscadora segue livre no Céu. Mas no período da tarde, enclausurada na névoa, ela experimenta algumas incertezas. Netuno traz algumas confusões e um pouco de preguiça. E você vai ter que se esforçar muito caso precise se concentrar no trabalho ou nos estudos.

Ainda bem que o Sol e Mercúrio chegam e te salvam da ilusão. A palavra-chave é clareza. E você retoma, retorna. A visão fica limpa, a atenção é redobrada e, no fim da tarde, tudo que Netuno quis encobrir é exposto.

A noite Saturno lhe parabeniza pelo trabalho bem feito. Deu tudo certo. E você vai dormir com aquela sensação de dever cumprido.

Capricórnio

Arruma a bagunça da vida, capricorniano(a). Você reconhece que alguma coisa acabou ou que algo está se completando na sua vida? Deixa ir. Pode ser um emprego, relacionamento, uma parceria ou qualquer coisa que possa tê-lo ajudado a definir quem você é. É hora de desapegar, não tente se agarrar ao ciclo que se completou.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.