Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 19 de maio

Signo de Capricórnio hoje

Hoje, a Lua está em Touro, trazendo uma atmosfera de estabilidade, conforto e sensualidade. No começo do dia, a Lua forma um sextil harmonioso com Netuno em Peixes, despertando nossa sensibilidade, intuição e imaginação. Esse aspecto nos convida a nos conectar com as nossas emoções mais profundas e buscar momentos de paz e serenidade. Durante a tarde, a Lua entra na fase Nova em Touro, marcando o início de um novo ciclo lunar. Esse é um momento favorável para plantar sementes de intenções relacionadas à segurança, estabilidade financeira, valores pessoais e prazer sensorial. É um momento propício para definir metas realistas e alinhadas com os nossos desejos mais autênticos.A Lua em Touro formando sextil com Marte em Câncer traz uma energia de ação determinada e emocional. Aproveite essa energia para agir com determinação em suas metas e projetos profissionais. Esteja aberta para expressar suas ambições e trabalhar com paixão. Lembre-se de equilibrar suas responsabilidades com momentos de cuidado e descanso.