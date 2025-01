Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 19 de janeiro

A Lua chega ao diplomático signo de Libra, trazendo um clima de busca por equilíbrio e harmonia nas relações. Com um trígono poderoso com Plutão e Mercúrio, o dia favorece conversas profundas, revelações transformadoras e ajustes importantes em nossa forma de comunicar e entender o outro. É um momento propício para deixar as coisas mais claras e renovar pactos emocionais.



Enquanto isso, Saturno e Vênus protagonizam uma conversa tranquila no céu, promovendo reflexões maduras sobre valores, compromissos e relacionamentos. É o tipo de energia que ajuda a estruturar desejos e transformar sonhos em planos palpáveis.



Às 17h, o Sol inicia sua temporada aquariana, marcando um período de inovação, liberdade e quebra de padrões. É tempo de olhar para o futuro com coragem, pensar fora da caixa e valorizar o coletivo, sem perder a autenticidade.

Signo de Capricórnio hoje

É um ótimo dia para revisar seus planos profissionais e realinhar suas metas. Dica: dedique alguns minutos para organizar sua semana ou atualizar seu currículo, se necessário.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.