Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 19 de dezembro

Signo de Capricórnio hoje

A semana se inicia com a entrada da Lua em Escorpião, marcando um momento de muita intensidade emocional. Essa intensidade é sentida também porque estamos vivendo os últimos dias da temporada sagitariana, já que o Sol entrará em Capricórnio na quarta-feira (21/12). Sendo assim, estamos vivendo um momento de transição. O Sol estava em um dos signos mais expansivos, descontraídos e espontâneos do zodíaco, e nenhuma dessas características são compatíveis com Capricórnio. O espírito jovial que estava sendo predominante nas últimas semanas começa a se transformar, nos deixando mais sérias e inflexíveis. As futilidades ficarão em segundo plano, e podemos acabar adotando uma postura mais cética e desconfiada.O sextil que está se formando entre o Sol (planeta regente dos nativos de Leão) em Sagitário e Saturno em Aquário indica um bom momento no trabalho. Caso você saiba medir racionalmente os prós e contras, os investimentos feitos nesse momento tendem a trazer resultados prósperos.