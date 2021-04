Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 19 de abril

Essa semana se inicia de forma mais tranquila do que as últimas que passaram. Isso acontece porque estavamos sendo influenciados pela presença do Sol em Áries, o que despertou uma postura mais irritada e impaciente, a qual conseguimos repensar melhor, nesse momento em que o Sol, conjunto a Mercúrio, ingressa no signo de Touro. Além disso, a Lua (astro que diz respeito à forma como lidamos com nossos sentimentos) está em Câncer desde domingo (18), fazendo com que fiquemos mais sensíveis e carinhosos, o que pode ser muito interessante para nos aproximar das pessoas com quem nos relacionamos, porque temos mais facilidade em demonstrar nosso amor e cuidado. Por outro lado, a influência de Câncer faz com que você seja mais afetado pelo meio onde está, pela reação das outras pessoas ou por algo que saia do seu controle. Sendo assim, tenha cuidado para não adotar uma postura vitimista e tente não levar tudo para o lado pessoal.

Signo de Capricórnio hoje

Com o ingresso de Mercúrio e do Sol em Touro você consegue ter um olhar mais positivo sobre a vida, o que traz mais leveza para lidar com as situações desafiadoras que você está vivendo. Aprende a olhar para as dificuldades como fontes de aprendizado, que te auxiliam a reconhecer toda a sua força interior.



