Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 18 de junho

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua passa a maior parte do dia transitando por Aquário, indicando que esse é um momento em que precisamos refletir sobre aquilo que realmente queremos conquistar, para decidir em quais atividades, pessoas e compromissos devemos nos dedicar agora, tendo um objetivo esclarecido em mente. No fim do dia, a entrada da Lua em Peixes faz com que nossos sentimentos se expandam, despertando uma intensidade emocional que já vinha sendo despertada, já que o Sol está se aproximando de Câncer (signo de água, assim como Peixes). Para que essa energia não nos afete de forma prejudicial, é interessante direcionar a sensibilidade para coisas produtivas, como ter um momento agradável com quem você gosta ou dedicar-se mais à sua fé.Os capricornianos costumam padronizar a sua rotina e a forma com que cumprem as suas tarefas, o que é importante para o seu bem-estar, mas também pode fazer com que você tenha muita dificuldade em lidar com imprevistos. Por isso, é interessante fazer mudanças periódicas, mesmo que pequenas, para que você aprenda a ser mais flexível.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.