Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 18 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje o movimento retrógrado de Mercúrio chega ao fim, trazendo mais clareza e motivação para seus projetos. Busque ter mais consciência sobre o que a retrogradação proporcionou, quais reflexões e respostas você vem buscando. A influência de Capricórnio traz a necessidade de se organizar, definindo metas para concretizar seus planos, sendo mais prático e objetivo. Apesar disso, as mudanças não começam assim que Mercúrio retoma o movimento direto, existe uma influência ainda nos próximos dias, chamada de sombra pós-retrogradação. Então, não se assuste se as coisas demoram um pouco para pegar no eixo. Além disso, o Sol está formando uma conjunção com Plutão, o que pode nos deixar um pouco negativos, despertando sentimentos de angústia, ‘crises existenciais’ e a necessidade de buscar motivação para realizar até as tarefas mais básicas do dia.A retomada do movimento direto de Mercúrio em seu signo potencializa sua forma de se comunicar, trazendo mais objetividade, sem deixar de lado sua sensibilidade. Aproveite esse trânsito para ter mais clareza sobre suas intenções, organizando melhor seu tempo e seus pensamentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.