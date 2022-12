Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 18 de dezembro

Signo de Capricórnio hoje

A Lua, que está na fase minguante do ciclo lunar, passa o dia em Libra, evidenciando a necessidade de olhar para dentro para iluminar os pontos que precisam ser trabalhados para a nossa evolução pessoal. Esse processo desperta um clima um pouco mais introspectivo, e nos leva a enxergar a necessidade de 'fazer melhor'. Apesar de a introspecção ser desafiadora para o clima de celebração, característico do fim de ano, ela também pode ser um combustível para esse sentimento de finalização de ciclo e de gratidão pelo que foi vivido - depende do ponto de vista de cada um. Aquilo que não está acontecendo de acordo com o que era esperado pode ser fonte de aprendizado e servir de exemplo para o que você deseja conquistar em 2023.Você pode aproveitar essa fase lunar para se desapegar de todas as energias negativas, as mágoas e os sentimentos ruins que acabaram sendo alimentados ao longo desse último ciclo lunar. O mais importante é focar em você, sem deixar que acontecimentos externos mudem a sua visão sobre si mesmo.