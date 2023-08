Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 18 de agosto

O Sol em Leão vem aquecendo os seus sonhos e a Vênus revelando seus desejos. Você está sendo convocado a embarcar em novos começos. E sob a Lua Nova no signo de Virgem, selecione as sementes, ou melhor, seus desejos, pois aquilo que focamos cresce. Chegou a hora de semear o que você quer ver crescer na sua vida.

No período da tarde, a Lua encontra Mercúrio e essa dupla vai facilitar as negociações e as discussões de ideias. É uma sexta com cara de segunda, pois está super favorável para reuniões, compromissos e concluir tudo que está pendente.

Um dia excelente para planejar, organizar e se comprometer com os teus sonhos e com tudo que você quer realizar. “Onde não puderes amar, não te demores”.

Capricórnio

Hoje é um bom dia para pensar em como realizar seus planos. A Lua em conjunção com Mercúrio vai te ajudar a resolver questões que precisam ser resolvidas. O melhor horário para diálogos e negociações é no período da tarde. Você consegue ser objetivo e direto sem perder a delicadeza.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.