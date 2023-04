Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 18 de abril

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua em Áries pode exaltar um pouco seus ânimos, evidenciando algumas situações que possam confirmar caminhos que vem trilhando ou mesmo dizer sobre o que precisa ser mudado, principalmente pela proximidade com o Eclipse que vai ocorrer na quinta-feira. Esses movimentos podem despertar sentimentos intensos para sua semana, levando a ações impulsivas. É preciso ter atenção, especialmente hoje à noite, quando a Lua forma uma quadratura com Marte, e pode influenciar alguns conflitos ou acidentes. Além disso, Quíron também se encontra em Áries, sendo um momento importante para buscar cura, especialmente sobre sua necessidade de aprovação. Trabalhe a confiança para tomar suas próprias escolhas.A Lua em Áries pode fazer com que sinta a necessidade de se desapegar de situações que estão estagnadas, levando a uma falta de progresso em suas vida. É um momento muito importante para se relacionar com outros profissionais a sua volta buscando contribuições para seu crescimento pessoal e profissional.