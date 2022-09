Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 17 de setembro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua continua transitando por Gêmeos durante todo o dia, e fica fora de curso a partir das 19 horas. Como já sabemos, esse movimento lunar exige mais sabedoria para lidar com o cansaço e faz com que seja mais difícil cumprir as tarefas diárias com a mesma facilidade que de costume. Além disso, um pouco antes de ficar fora de curso, a Lua entra na fase minguante, nos deixando mais sensíveis e vulneráveis ao que acontece ao redor. Por isso, a dica é aproveitar o sábado para pegar leve com você mesmo, permitindo-se descansar a mente e o corpo. O Sol, que está formando uma oposição com Netuno nesses últimos dias, pode despertar alguns assuntos que estão mal resolvidos, e é preciso ter cuidado com a forma com que vamos lidar com essas situações.Você pode aproveitar essa fase lunar para se desapegar de todas as energias negativas, as mágoas e os sentimentos ruins que acabaram sendo alimentados ao longo desse último ciclo lunar. Pode ser necessário reavaliar algumas ideias que já estavam consolidadas, e é preciso ter flexibilidade para lidar com isso.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.