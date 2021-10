Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 17 de outubro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua continua transitando por Peixes e, após as 20 horas, ela fica fora de curso. Por isso, é importante organizar os compromissos e fazer as coisas mais importantes (como ter uma conversa delicada, trabalhar, estudar ou resolver alguma questão) antes desse horário, para evitar imprevistos e desentendimentos. Além das energias piscianas, que nos deixam mais sensíveis, Mercúrio (que ainda está retrogradando) em Libra forma um trígono com Vênus em Sagitário, o que indica um momento em que conseguimos perceber de forma mais clara as questões que estão nos incomodando nos relacionamentos. É importante validar os sentimentos que estão vindo à tona, mas tendo cuidado para não levar tudo ao pé da letra e acabar fazendo tempestade em copo d'água. Muitas vezes entramos em padrões de pensamentos destrutivos, dramatizando demais certas situações que podem ser tratadas com mais leveza.O posicionamento da Lua em Peixes evidencia uma sensibilidade que é desagradável para os nativos de Capricórnio, fazendo com que não seja tão fácil esconder e ponderar aquilo que você está sentindo, como lhe é de costume. Busque dialogar com uma pessoa confiável, para que essas emoções mais intensas não te levem a tomar atitudes precipitadas - o que não é seu perfil e pode trazer arrependimento.