Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 17 de maio

Hoje a Lua ingressa em Leão aproximadamente às 10h e, antes desse horário, ela estará fora de curso, o que significa que precisamos ter mais paciência e sair com antecedência para os compromissos da manhã. As energias leoninas nos ajudam a iniciar a semana com mais energia e motivação, o que pode ser muito benéfico para a sua vida profissional. Apesar de facilitar o trabalho, porque você se sente mais confiante na sua capacidade de realizá-lo, esse posicionamento lunar também desperta certo egocentrismo, porque nossas emoções ficam amplificadas e, consequentemente, tendemos a olhar as coisas apenas pelo nosso ponto de vista. Então, essa energia ‘extra’ que sentimos nesse momento também pode incitar discussões e devemos ter cuidado com as palavras que escolhemos para nos comunicar. Além disso, o Sol está formando um trígono com Plutão retrógrado hoje, o que faz com que nos sentimos mais corajosos e aptos para lidar com os imprevistos cotidianos, mas também pode desencadear sentimentos desafiadores, e você deve ter cuidado para não tomar decisões precipitadas com base em algo momentâneo.

Signo de Capricórnio hoje

Os nativos de capricórnio tendem a ser ambiciosos e trabalhadores. O trígono que está acontecendo entre o Sol e Plutão nesse momento te convida a perceber que, muitas vezes, a sua preocupação com o futuro faz com que você se torne uma pessoa pessimista e não consiga aproveitar o que a vida tem de bom.



