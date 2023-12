Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 17 de dezembro

O domingo pede cautela. A Lua chega no signo de Peixes e a sensibilidade se acentua, as ilusões também. O Sol em Sagitário e Netuno em Peixes entram em rota de colisão, muito cuidado com os enganos, pois a influência de Netuno pode ser muito nebulosa e ilusória. Você não vai compreender as coisas como elas são. Pode ser um domingo e um início de semana confuso e você pode se deixar influenciar por sonhos e desejos fantasiosos. Muito cuidado para não fazer escolhas impraticáveis ou com a falta de firmeza nas tomadas de decisões.

Signo de Capricórnio hoje

A influência de Netuno no início dessa semana pode te deixar mais sensível e vulnerável. É muito importante que você se cuide emocionalmente, psiquicamente e fisicamente. Evite controlar as situações, você não vai conseguir. O compromisso mais importante é com você mesmo(a), não gaste sua energia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.