Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 17 de abril

Hoje o dia começa com a presença da Lua em Gêmeos, onde está desde quinta-feira (15). Porém, ao se aproximar dos últimos graus deste signo, entre 12h e 16:30 hoje, a Lua fica fora de curso, como é chamado na astrologia, fazendo com que nos sintamos confusos, o que dificulta a resolução mesmo das tarefas mais simples do dia a dia. Por esse motivo, é interessante que você se programe para cumprir seus compromissos mais importantes antes ou depois desse horário, para evitar imprevistos e estresses. No fim da tarde, a Lua ingressa em Câncer, o que faz com que fiquemos mais pacientes e empáticos, sendo um bom momento para conciliações. Contudo, você deve ter cuidado para não falar demais em um momento de raiva, porque o sextil que está se formando hoje entre Mercúrio e Marte pode despertar uma postura agressiva para se expressar. Por outro lado, esse aspecto é benéfico para a vida profissional, alavancando a capacidade intelectual e facilitando o raciocínio para trabalhar.

Signo de Capricórnio hoje

A quadratura que Mercúrio está formando com Plutão hoje pode fazer com que você adote uma postura exigente e teimosa. Sabendo disso, seja cuidadoso para não ser inflexível ao dialogar com as pessoas que convivem com você, pensando em compreender também o lado do outro. Esse esforço é necessário para manter o bem-estar.



