Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 16 de outubro

A semana começa tranquila. Temos um Céu despreocupado. E essa trégua é necessária, pois você ainda está tentando digerir os últimos acontecimentos. A segunda-feira é marcada pela Lua nova no signo de Escorpião. E o que você precisa mudar ou deixar para trás? Como você vai superar os desconfortos e as dores para seguir? Para renascer é preciso enfrentar os medos.

Depois de um eclipse tão comentado, pode ser que você fique focado(a) em um resultado preciso ou grandioso, talvez não sobre tempo para reparar no que está acontecendo. Pergunte a si mesmo(a) como usar a seu favor o que está acontecendo no momento.

Como já falei anteriormente, daqui a 6 meses você vê o resultado, a ficha cai e você vai enxergar melhor o cenário, principalmente quando se trata dos relacionamentos, ou seja, você vai compreender melhor a dinâmica entre você e o outro ou a relação com você mesmo(a).

No período da manhã a Lua em discordância com Júpiter traz alguns excessos. Cuidado com o excesso de comida ou exagero de otimismo, carências ou gastos.

Capricórnio

Você começa a semana com a intuição a mil, mas precisa de coragem para agir. Lá no fundo você sabe que pode fazer renascer a estabilidade perdida. Seja no âmbito pessoal ou profissional, você está no caminho certo para fazer boas escolhas. Confie na sua capacidade de se comunicar e encantar a todos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.