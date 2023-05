Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 16 de maio

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua continua no signo de Áries em sua fase minguante, sendo preciso se atentar a necessidade de voltar sua energia para seu interior, pensando em todos os aprendizados que surgem como o fim de Mercúrio Retrógrado. Além disso, a entrada de Júpiter em Touro amplifica a necessidade de buscar estabilidade e segurança em sua vida, além da oportunidade de expandir seus recursos materiais, buscando crescimento no seu meio profissional. Aproveite a paciência e perseverança que esse trânsito traz para seu dia, para trabalhar duro e se dedicar aos seus objetivos a longo prazo.A energia mais ousada e assertiva de Áries pode fazer com que se sinta mais independente e focado em suas próprias necessidades e desejos. É um bom momento para se libertar de emoções externas e se expressar de forma autônoma e automática.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.