Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 16 de janeiro

No Céu temos uma Lua embrionária, cheia de força, seguindo seus impulsos. É Lua Nova no signo de Áries, uma lua cheia de vontade, coragem e força. Áries simboliza o início de um novo tempo. Seja fiel a si mesmo(a) e nada vai te segurar. Hoje você tem pressa, mas muito cuidado. A Lua desafia Mercúrio, não fale demais ou não prometa o que não vai conseguir cumprir. Pisa no freio, não extrapola e acende a tua verdade, não espere pelo outro. "Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossa mente" Bob Marley

Signo de Capricórnio hoje

O melhor é que você expresse e aprecie tudo o que se passa dentro de você

— tanto as partes desagradáveis, como as boas. Explore dentro de si mesmo(a) e irá encontrar reservas de energia soltas e uma criatividade ansiando por uma saída intencional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.