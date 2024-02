Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 16 de fevereiro

Temos um Céu elétrico. Aquário está no comando, subvertendo a ordem das coisas e te enviando mensagens de alforria. Quando você se reinventa, chega mais perto de si mesmo(a) e, consequentemente, se aproxima mais do outro. E no ápice da Lunação aquariana, enquanto você busca um jeito diferente de se movimentar, a Lua cresce no signo de Touro. Você quer ser livre, mas vai precisar de chão, de Terra, corpo e aconchego. Touro é regido por Vênus, que por sinal, hoje também chega no signo de aquário. Agora a trupe está formada: Sol, Mercúrio, Marte, Vênus e Plutão, todos no signo de Aquário. Mas Plutão não vai dar passagem para Vênus assim tão fácil. Existe um pedágio a ser pago. O que você precisa entregar ou desapegar para que seja possível prosperar? Reflitam e continuem acompanhando essa narrativa celeste diariamente, pois enquanto a lua cresce, você vai sentir os padrões antigos que precisam ser rompidos. E a provocação do dia é: Valioso é o que você entrega.

Signo de Capricórnio hoje

Com a Lua Crescente em Touro sua atenção se volta para ganhos materiais e prazeres pessoais. Tente dedicar mais tempo e energia a projetos pessoais que tenham potencial. Não desista do que começou e não esqueça de buscar pausas e momentos de prazeres.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.